证监会启动IPO财务核查 新股发行料推迟至3月后（更新版）

* 近日展开IPO财务核查,要求非常严格

* 创业板待审企业2012年业务下滑则需撤回申请

* 1-3月保代和会计师自查,之后证监会复查和抽查

* 目前新股已停止发行,但未停止受理

(新增证监会网站新闻稿确认启动IPO财务核查)

路透北京/上海1月9日 - 数位消息人士向路透证实,中国证监会近日将启动首次公开发行(IPO)在审企业2012年度财务报告专项检查,旨在提高发行人信息真实度.此次专项检查在业内人士看来"要求严格,前所未有",或会令A股IPO"堰塞湖"现象得到缓解.

消息人士并指出,证监会还在周二召开的IPO在审企业会议中明确,创业板企业如果2012年业绩下滑,则已经不满足发行条件,要及时撤回申请,保荐机构不允许以中止方式排队等待时间.

中国证监会网站之后亦刊登新闻稿,确认将开展IPO在审企业2012年度财务报告专项检查工作.(详情请点选 here)

目前有882家企业在新股申报排队,而且证监会还在受理新的申请.若按国内股市一年消化两三百家IPO的速度,至少需要两三年时间才能消化存量拟IPO企业.有业内人士分析,基于去年中国宏观经济减速,企业经营压力明显增加,2012年业绩同比下降不在少数.估计此次核查后,可能会有大量拟上市公司撤回IPO申请.

东兴证券研究所所长银国宏指出,"监管机构严格把握上市公司经营质量本身就是职责所在,现在对于A股市场压力最大的就是IPO'堰塞湖',肯定要多渠道分流.所谓分流让不同的管道来去消化上市公司,另外要让真正优质的公司进来."

他并称,如果因为一段时间的停滞,财务指标就不达标,说明公司的可持续发展能力是有问题的,通过财务指标筛选本来就很正常,被筛掉的公司越多说明之前申报的质量有问题.

"目前证监会压力太大,希望港股分流的效果不大,"上海一位投行人士指出,相当多公司不愿重新折腾,再准备资料去香港上市,而且因H股市盈率低,香港IPO募资额也不够理想.例如年净利1亿元人民币的公司,融资也就3-4亿元,更何况现在大量A股IPO待审公司年净利就在几千万元的水平.

"真要达1亿元的公司,公司方面自认可以留在A股待审排队了.转三板市场的效果更不用提了,所以证监会只能通过财务检查劝退了."他预计,此次财务核查后,IPO待审企业可能会减少三分之一,甚至达一半.

中国证监会副主席姚刚此前曾建议,IPO待审企业可以考虑新三板及各地股权转让市场,甚至是H股及海外市场.而证监会近期亦取消了内资企业赴港上市的门槛.

去年12月28日，证监会发布《关于做好首次公开发行股票公司2012年度财务报告专项检查工作的通知》,要求目前正在排队的800多家IPO企业的中介机构须在今年3月31日前递交自查报告,证监会将在自查报告审核基础上,开展重点抽查工作,并要求对12项粉饰操纵利润的情形进行重点核查.

**恢复新股IPO至少要再等三个月**

一位参加上述会议的消息人士称,证监会要求"2012年财务报告专项检查工作的自查工作设定在1-3月,复核工作设定在4-5月,其后是抽查工作".

"谁也别心存侥幸,凡是进入行政受理程序的企业,就必须承担申报文件真实、准确、完整的责任,造成严重后果的,将承担更严重责任,若没有把握,就将申报材料撤回,...证监会将成立不少于15个小组,约100多人,进行重点抽查."另一位参加会议的消息人士引述证监会官员在会议上的表述称.

自去年10月底以来,国内A股IPO已暂停发行;对于未来新股何时恢复,业内人士有不同的解读,但较为一致的是至少3月底核查结束前,不会恢复新股发行,而且IPO申请的增量部分亦会明显减少.

一位券商投行部的老总提到,就新股专项核查规定来看,补材料意味着新股发行时间将推迟,预计3月底以后可能会有大量新股发行,但通过专项核查并引入刑法处罚,将促使IPO公司更真实,而大量新股的发行也促使IPO的价格更接近市场化.

"终极目标是在新股发行中引入核准制,而不是目前的审批制."该位人士称,"目前所做的一切都是为这个目标铺路,...想上市的公司自己先考量够不够资格,如果想上市可以,够条件就核准,但如果发现公司造假,就追究刑事责任,这样一来先从IPO的源头上把关."

英大证券研究所所长李大霄指出,IPO重启不断后移有利于A股市场供求关系再平衡,从而使证券市场有修养生息的机会,整个市场趋势就会逆转,待趋势逆转后对IPO的成长能力会加强.

"总体而言,引入资金的速度要大于融资的速度,这样市场才能上涨.如果能够把IPO价格降下来,一级二级市场接轨,提高质量,就会改变泡沫从源头输入的局面."他表示.(完)

(北京中文部尹嫄婷对本文亦有贡献)

(发稿 赵红梅/沈燕/林琦；审校 屈桂娟/张喜良)

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