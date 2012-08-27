SEC将检讨首次公开发行的“静默期”规定--华尔街日报

金价因美国数据疲弱削减跌幅 之前受美国升息预期拖累下跌
路透纽约/伦敦2月21日 - 金价周二削减跌幅，因美国经济数据不及预期。金价之前下挫1%，因对美国将在下月升息的预期重燃，推高美元。
路透8月27日电---华尔街日报周一报导指出,美国证券交易委员会(SEC)正研究是否放宽首次公开发行(IPO)公司上市之前的静默期规定.
在进行此一检讨之前,Facebook的上市案跌跌撞撞,导致超过十数名以上的股东提出诉讼,控告Facebook及其承销商在上市之前掩盖其调降後的成长预估.Facebook股价较其IPO价格38美元已接近腰斩.
华尔街日报称,部分美国议员抱怨称,小型投资人在5月IPO之前被蒙在鼓里.
报导提到,SEC主席夏皮洛已经要求下属检讨"静默期"规定,此一规定禁止公司在出售股票时间附近讨论公司前景.报导引述的来源是夏皮洛近期送交共和党议员Darrell Issa的信函.
Issa在6月19日的信函中写道,Facebook的IPO案中,"公众获得讯息不全所造成的资讯劣势显然造成伤害."
报导提到,夏皮洛虽未就Facebook的IPO进行评论,但她回应称SEC可能会检讨禁止公司高管在IPO前发言以避免煽动股价的规定.
路透在美国常规营业时间外未能联系上SEC置评.(完)
--编译 张明钧;审校 隋芬
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