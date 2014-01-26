毕马威将支付820万美元和解审计师独立性指控

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透华盛顿1月24日 -美国证券交易委员会(SEC)周五称，毕马威会计师事务所将支付820万美元和解一项民事指控。该公司被控向其财务审计客户提供非审计服务，从而违反了审计师独立性规定。
SEC同时还发表一份调查报告，警告会计师事务所要严格遵守审计师独立性规定。
该项规定禁止会计师事务所向其审计客户提供非审计服务，以确保审计师客观地发挥其监督作用。
毕马威既未承认，也未否认上述指控。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。