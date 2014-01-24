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中国财经报道 | 2014年 1月 25日 星期六 01:52 BJT

美国金融：毕马威将支付820万美元和解审计师独立性指控

路透华盛顿1月24日 - 美国证券交易委员会(SEC)周五称，毕马威会计师事务所 将支付820万美元和解一项民事指控。该公司被控向其财务审计客户提供非审计服务，从而违反了审计师独立性规定。

SEC同时还发表一份调查报告，警告会计师事务所要严格遵守审计师独立性规定。

该项规定禁止会计师事务所向其审计客户提供非审计服务，以确保审计师客观地发挥其监督作用。

毕马威既未承认，也未否认上述指控。(完)
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