美国金融：毕马威将支付820万美元和解审计师独立性指控

欧洲股市：受Man Group和Pandora提振上扬，法股表现为3月初以来最佳
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透华盛顿1月24日 - 美国证券交易委员会(SEC)周五称，毕马威会计师事务所 将支付820万美元和解一项民事指控。该公司被控向其财务审计客户提供非审计服务，从而违反了审计师独立性规定。
SEC同时还发表一份调查报告，警告会计师事务所要严格遵守审计师独立性规定。
该项规定禁止会计师事务所向其审计客户提供非审计服务，以确保审计师客观地发挥其监督作用。
毕马威既未承认，也未否认上述指控。(完)
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透东京4月20日 - 日本邮政周四表示，正在考虑是否有必要对2015年以6,200亿日圆(57亿美元)收购的澳洲Toll Holdings进行减记。
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