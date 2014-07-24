美国金融：SEC计划温和改革货币市场共同基金，拟推浮动资产净值

路透华盛顿7月23日 - 美国监管部门周三对货币市场共同基金进行温和改革，从而做出妥协，希望在降低基金挤兑风险的同时保持其对投资者的实用价值。

业界对美国证券交易委员会(SEC)规定的看法不尽相同，甚至SEC有两名委员也投了反对票。

规定的核心是要求机构投资者使用的“优质”货币市场基金采用浮动价值，而不是固定在每股1美元。此举旨在防止投资者因基金可能跌破面值、或资产净值跌破每股1美元而感到恐慌。

此外，基金委员会将有权决定是否降低赎回“门槛”，或在市场压力迫使基金一周流动资产比例降至30%以下的情况下，最高收取2%的费用。

这两种举措拟在两年内生效。

采取浮动资产净值(NAV)的话，大型资产管理公司管理的全部货币市场基金中，估计有三分之一将受影响。这些大型公司包括贝莱德 、富达、先锋、嘉信理财(Charles Schwab) 、太平洋投资管理公司(PIMCO)和Federated Investors 等。

零售基金和政府基金不受浮动NAV规定限制。

免税市政债券基金如果符合“零售”基金定义，也不必采取浮动NAV。估计有70%-85%的免税基金达到零售基金标准。