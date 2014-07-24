美国金融：SEC计划温和改革货币市场共同基金，拟推浮动资产净值

欧元债市：法债/德债收益率差缩至一周最窄，市场聚焦法国大选
路透伦敦4月18日 - 法国公债与可比德债收益率差周二缩至一周来最小，此前民调显示，法国中间派候选人马克龙将在周日进行的法国大选第一轮投票中领先。
路透华盛顿7月23日 - 美国监管部门周三对货币市场共同基金进行温和改革，从而做出妥协，希望在降低基金挤兑风险的同时保持其对投资者的实用价值。
业界对美国证券交易委员会(SEC)规定的看法不尽相同，甚至SEC有两名委员也投了反对票。
规定的核心是要求机构投资者使用的“优质”货币市场基金采用浮动价值，而不是固定在每股1美元。此举旨在防止投资者因基金可能跌破面值、或资产净值跌破每股1美元而感到恐慌。
此外，基金委员会将有权决定是否降低赎回“门槛”，或在市场压力迫使基金一周流动资产比例降至30%以下的情况下，最高收取2%的费用。
这两种举措拟在两年内生效。
采取浮动资产净值(NAV)的话，大型资产管理公司管理的全部货币市场基金中，估计有三分之一将受影响。这些大型公司包括贝莱德 、富达、先锋、嘉信理财(Charles Schwab) 、太平洋投资管理公司(PIMCO)和Federated Investors 等。
零售基金和政府基金不受浮动NAV规定限制。
免税市政债券基金如果符合“零售”基金定义，也不必采取浮动NAV。估计有70%-85%的免税基金达到零售基金标准。
政府基金也不受新的费用和门槛规定限制，不过可以自愿采用这种方式。(完) (编译 王丽鑫；审校 朱晓军/徐文焰)
路透伦敦4月18日 - 法国公债与可比德债收益率差周二缩至一周来最小，此前民调显示，法国中间派候选人马克龙将在周日进行的法国大选第一轮投票中领先。
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英国财政大臣哈蒙德 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选