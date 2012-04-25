独家：美国调查电影片商在中国是否有不当交易

路透华盛顿4月24日电（记者 Aruna Viswanatha）---在美国各大电影公司大举进军中国之际，美国证券监管部门开始对他们与中国的相关交易进行调查。

知情人士称，在过去两个月，美国证券交易委员会（SEC）向至少五家电影片商发送问询信件，包括新闻集团(NWSA.O)旗下20世纪福克斯、迪士尼(DIS.N)、梦工厂动画公司DWA.O等。

该知情人士称，信件要求这些电影公司告知他们可能进行的不当付款，以及他们与某些中国官员的接洽事宜。该知情人士未被授权公开谈论这些信件。

中国电影市场被视为好莱坞最大的潜在市场之一，但市场发行一直以来被中国电影集团公司高度控制。

中国电影集团公司限制每年最多只能进口20部海外电影，不过今年2月在中国国家副主席习近平访问华盛顿後，可能放松某些管控。

梦工厂在2月宣布，将在上海与中国一些大型传媒公司合资建立影业公司。

上述信件问询反映出SEC与美国司法部加大力度执行《海外反腐败法》。该法於1970年代制定，禁止美国企业和个人向外国政府官员行贿。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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