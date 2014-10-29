《独家新闻》美国证券交易委员会对私募基金回报率计算展开调查--消息

路透纽约10月29日 - 据消息人士透露，美国证券交易委员会(SEC)加大了对私募行业的审查力度，目前正调查私募基金在向投资者募资时提供的过往业绩指标是如何计算的。

消息人士称，调查的核心问题在于，私募基金在营销材料中如何披露以往基金平均净回报率的计算。

净回报率，也称为净内部收益率(IRR)，是投资者实际获利的一项指标。该指标从基金的毛利润中扣除了私募基金投资者的费用和开支。私募费用并不统一，投资同一个基金不同投资者的费用可能也不相同。

养老基金、保险公司以及富裕的个人等统称为有限合伙人的投资者需要缴纳费用，而私募公司及其经理人也会将自己的资金投入基金，但他们却不缴纳任何费用。他们被称为一般合伙人。

如果把一般合伙人的资金算入平均净回报率，可能抬高基金的平均净回报率数据，而SEC调查的就是私募基金经理人是否对此如实披露。

SEC的发言人拒绝置评。(完)