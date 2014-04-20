美国金融：SEC考虑要求经纪商公布股票交易执行细节--彭博

路透4月19日 - 据彭博周六报导，美国证券交易委员会(SEC)正考虑一项建议，要求经纪商告诉投资者股票交易具体是在哪里执行的。

报导引述三位知情人士称，拟议中的要求将给予投资者更高透明度，以了解经纪商是否以最优价格执行他们的股票买卖指令。经纪商有数十家交易所和私人渠道可选择。

报导称，SEC正在评估股票交易的各个方面，以找出可以很快实施改革的地方。

路透周六无法联系上SEC的发言人置评。

在作家Michael Lewis的新书《Flash Boys》出版后，高频交易受到监管者的注意。该书认为市场受到操纵，并有利于对技术在行的交易员。

SEC委员Kara Stein在彭博的专访中表示，“实际上我们已经就能够采取何种措施展开讨论。所有五位委员都很重视这些问题，并致力于保证市场的公平、高效和促进资本形成。”

要求经纪商公布下单的每一步细节，可能曝光经纪商把业务引向一家交易所时是否付费或收取回扣。(完)