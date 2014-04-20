美国金融：SEC考虑要求经纪商公布股票交易执行细节--彭博

标题新闻：白宫高级官员告诉哥伦比亚广播公司，预计众议院将在本周投票通过共和党医保法案
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路透4月19日 - 据彭博周六报导，美国证券交易委员会(SEC)正考虑一项建议，要求经纪商告诉投资者股票交易具体是在哪里执行的。
报导引述三位知情人士称，拟议中的要求将给予投资者更高透明度，以了解经纪商是否以最优价格执行他们的股票买卖指令。经纪商有数十家交易所和私人渠道可选择。
报导称，SEC正在评估股票交易的各个方面，以找出可以很快实施改革的地方。
路透周六无法联系上SEC的发言人置评。
在作家Michael Lewis的新书《Flash Boys》出版后，高频交易受到监管者的注意。该书认为市场受到操纵，并有利于对技术在行的交易员。
SEC委员Kara Stein在彭博的专访中表示，“实际上我们已经就能够采取何种措施展开讨论。所有五位委员都很重视这些问题，并致力于保证市场的公平、高效和促进资本形成。”
要求经纪商公布下单的每一步细节，可能曝光经纪商把业务引向一家交易所时是否付费或收取回扣。(完)
(编译 李春喜 审校 王兴亚)
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(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日美国指标10年期公债持仓状况报告，每 口以面值100,000美元计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(3,188,417口) 826,482 611,840 83,734 1915702 1971707 2825918 2667281 362,499 521,136 较4月18日变动(未平仓合约：增加27,111口) 119,891 -136,051 -14,377 -72,228 180,780 33,2
路透5月1日 - 周一公布的数据显示，3月美国小型企业借贷活动迟滞，因为在政策不确定的情况下，企业所有者仍对投资保持谨慎。