美国SEC提案收紧货币市场基金监管 以降低挤兑风险

* 提案内容包括受业内批评的浮动净值

* 但允许基金收取赎回费用，延迟赎回

* 提案内容的严厉程度不如前任SEC主席的原先设想

路透华盛顿6月5日 - 美国证券交易委员会(SEC)周三公布提案，要求部分货币市场基金彻底改变定价方式，以降低突发挤兑的风险。美国货币市场基金规模高达2.6万亿(兆)美元。

但SEC提案的严厉程度不如一些市场人士原本所想，并且纳入有利于行业的条款，允许基金收取赎回手续费，并且在金融困顿期间延后将资金退还给客户的时间。

SEC过去一年多来持续讨论2010年制定的修改，是否足以避免货币市场基金在金融危机最严重时再次爆发挤兑。

周三提出的改革内容，深度不如去年的提议草案。后者是由时任SEC主席夏皮洛所提，她于去年12月离任。

基金行业曾示警，如果进行进一步重大改革，可能会扼杀投资者对货币市场基金的兴趣。

SEC做出妥协，新计划主要侧重针对机构投资者的优质基金，这类基金更容易遭到挤兑，因为投资者更老练，更可能在恐慌中首先大量撤资。

SEC估计，在资产规模1兆(万亿)美元的市场中，机构型基金占比37%。

SEC的计划提出两个可选建议，称可选择其中之一或全选。

第一条建议将要求机构投资者采用的优质基金从每股1美元的固定定价，变成浮动净资产价值(NAV)。

这项改革是直接应对2008年Reserve Primary Fund因在雷曼兄弟债务上遭受损失，无法维持每股1美元的价格，即“跌破面值”的情况。

当时的情况引燃货币基金业投资者的挤兑风潮，令很多企业的一个主要隔夜资金来源被切断。

SEC表示，零售基金和政府基金不要求必需改采浮动净值。零售基金是指那些每日赎回不得超过100万美元的基金。

政府基金将仅限于投资美国公债，但SEC表示，多数投资于各州和地方政府所发免税债券的基金可以视为零售基金。

基金行业长期以来一直反对取消固定净值计价，称这对于寻求安全投资产品的投资者颇有吸引力。

第二项提议将给予机构型基金和零售基金的董事会权限，可以在市场紧缩时期向投资人收取申购赎回费用并设置赎回限制。

基金将有权阻止投资资金的外流。SEC两位共和党籍委员去年表示可能支持这一设想。

夏皮洛在声明中称赞这一提案所取得的进展，但她表示，“我希望委员会继续对在整个行业具有深远意义的改革持开放态度，而不只是着眼于机构优质基金。”

五名委员周三投票全票通过，将公示90天。

SEC长达700多页的计划于周三公布，之前对是否以及如何进一步规范该行业争论了一年多。

一些支持改革的人士虽然认可，但亦表示周三的提案比起夏皮洛的想法已大打折扣。夏皮洛考虑的举措包括资本缓冲和限制赎回，或全面改采浮动净资产价值。

多年来一直推动对所有货币市场基金进行改革的SEC前主席李维特(Arthur Levitt)称，周三的计划意义重大，但仍令人失望。他在路透全球财富管理峰会上表示，“让人遗憾的是，委员会不能推行(前主席)夏皮洛大力推动的想法。”

联邦存款保险公司(FDIC)前任董事长贝尔(Sheila Bair)称，“我担心它缺乏保护纳税人、共同基金投资者，以及金融系统稳定的必要条款。”

尽管委员全部支持收集针对计划的反馈意见，但不清楚他们是否能就最终规则达成一致。(完)

(编译 王丽鑫；审校 沈以文)

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