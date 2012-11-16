美国SEC对评级机构的年度审查发现违规现象

路透华盛顿11月15日电---美国证券交易委员会(SEC)周四发布的报告称,一些评级机构未能披露评级方法的改变,或没有严格执行及时下调证券评级的政策.

按照2010年多德-弗兰克法案(Dodd-Frank Act)要求,SEC公布对评级机构的年审总结报告.

报告没有点名违规企业,但是按照违规机构的规模进行划分.

本次年审为现场进行,审查对象是九家在SEC登记的评级机构,包括穆迪、标准普尔和惠誉三家大型评级机构,也包括Egan-Jones等小机构.

SEC发现,所有大型机构和两家小型机构未能执行自己的评级方法和政策.

其表示,一家大机构改变了评定有资产担保证券(ABS)评级时一项重要财务比率的计算方法,而且"几个月"都没有公布这项调整及其影响.

SEC称这家公司"看来内部管理控制薄弱,评定ABS评级的程序不够透明."

SEC还表示,市场份额和业务报酬可能对这家评级机构如何采用评级方法有一定影响--这就是很多批评人士认为该行业存在的潜在利益冲突问题.

SEC此次年审发现的违规问题是否会导致执法行动尚不清楚.(完)

--编译 王丽鑫;审校 郑茵

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。