美国SEC指控富国银行及一家罗德岛机构证券欺诈

路透3月7日 - 美国证券交易委员会(SEC)周一指控富国银行(Wells Fargo)(WFC.N)旗下部门及一家罗德岛机构民事欺诈，起因于为现已破产的一家视频游戏公司所做的一笔债券交易。该公司由波士顿红袜(Boston Red Sox)棒球队前投手Curt Schilling所创立。

美国证券交易委员会表示，富国银行旗下的富国证券以及罗德岛经济开发机构欺诈投资者，促使他们向这家名为“38 Studios”的公司提供融资。

美国证券交易委员会表示，该指控源于2010年的一笔7,500万美元债券发售。这是罗德岛一项旨在刺激经济发展的计划的组成部分。

富国银行的一名发言人士表示，对SEC的指控提出质疑，将在法庭做出回应。

罗德岛的经济开发机构，即Rhode Island Commerce Corp的发言人士表示，正在审视美国证券交易委员会的指控。(完)