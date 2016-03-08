美国SEC指控富国银行及一家罗德岛机构证券欺诈

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透3月7日 - 美国证券交易委员会(SEC)周一指控富国银行(Wells Fargo)(WFC.N)旗下部门及一家罗德岛机构民事欺诈，起因于为现已破产的一家视频游戏公司所做的一笔债券交易。该公司由波士顿红袜(Boston Red Sox)棒球队前投手Curt Schilling所创立。
美国证券交易委员会表示，富国银行旗下的富国证券以及罗德岛经济开发机构欺诈投资者，促使他们向这家名为“38 Studios”的公司提供融资。
美国证券交易委员会表示，该指控源于2010年的一笔7,500万美元债券发售。这是罗德岛一项旨在刺激经济发展的计划的组成部分。
富国银行的一名发言人士表示，对SEC的指控提出质疑，将在法庭做出回应。
罗德岛的经济开发机构，即Rhode Island Commerce Corp的发言人士表示，正在审视美国证券交易委员会的指控。(完)
(编译 张涛；审校 戴素萍)
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路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
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