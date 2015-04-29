美国SEC指控两名中国人涉嫌对58同城股票进行内幕交易

路透4月29日 - 美国证券交易委员会(SEC)指控两名中国人对分类信息网站58同城(WUBA.N)的股票进行内幕交易，称他们在“明显安排好的时间”购买58同城的买权。

SEC表示， Xiaoyu Xia和Yanting Hu刚好在58同城同意购买赶集网43.2%股份，以及腾讯控股(0700.HK)将向58同城投资4亿美元的消息爆出前，购买了58同城买权，并籍此获利逾200万美元。上述消息公布后，促使58同城股价上涨了三分之一。

SEC寻求冻结这两人的资产，以收回非法获利，并将处以民事罚款。(完)

(编译 杜明霞；审校 王丽鑫)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。