美国SEC指控两名中国人涉嫌对58同城股票进行内幕交易

中国2016年末城镇登记失业率4.02% 今年就业总量压力依然较大--人社部
路透北京1月23日 - 中国人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红周一表示，2016年四季度末全国城镇登记失业率为4.02%，低于4.5%的年度调控目标。总体判断今年的就业形势总体稳定的基本面没有变，但是稳中有忧，今年就业总量压力依然较大。
路透4月29日 - 美国证券交易委员会(SEC)指控两名中国人对分类信息网站58同城(WUBA.N)的股票进行内幕交易，称他们在“明显安排好的时间”购买58同城的买权。
SEC表示， Xiaoyu Xia和Yanting Hu刚好在58同城同意购买赶集网43.2%股份，以及腾讯控股(0700.HK)将向58同城投资4亿美元的消息爆出前，购买了58同城买权，并籍此获利逾200万美元。上述消息公布后，促使58同城股价上涨了三分之一。
SEC寻求冻结这两人的资产，以收回非法获利，并将处以民事罚款。(完)
(编译 杜明霞；审校 王丽鑫)
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路透香港1月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil未支付索赔金额逾1,500万美元。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低。