美国SEC获法庭命令 将冻结两名涉嫌内幕交易的中国人的资产（更新版）

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
(新增细节)
路透4月29日 - 美国证券交易委员会(SEC)周三取得法庭命令，将冻结两名中国人的资产。这两名中国人遭控在“明显安排好的时间”购买分类信息网站58同城(WUBA.N)的买权，因而被指控涉嫌内幕交易。
SEC发布公告称，美国纽约南区联邦地方法院批准了SEC的要求，将冻结Xiaoyu Xia和Yanting Hu美国证券账户里的资产。该法院还安排于5月6日就此案举行听证会。
SEC称，Xiaoyu Xia和Yanting Hu刚好在58同城本月宣布购买赶集网43.2%股份，以及腾讯控股(0700.HK)将向58同城投资4亿美元的消息爆出前，购买了58同城买权，并藉此获利逾200万美元。
58同城股价在上述消息公布后上涨约三分之一。
路透寻求让腾讯就SEC内幕交易调查发表看法，但腾讯未立即回覆置评请求。记者也未立即联系到58同城和赶集网的管理人士就此置评。
SEC说，58同城和赶集网在3月14日签署了一份谅解备忘录，在近一个月后才正式宣布这一消息。
SEC在法院文件中称，Xia就职于上海一家股票投资公司，在史考特证券(Scottrade)[SCTRD.UL]开有一个证券账户；Hu就职于一家中国航空公司的北京办公室，通过Interactive Broker (IBKR.O)管理她的投资。
目前难以联系到Xia和Hu。
SEC还称，Hu与一位未透露姓名的人士“关系密切”。该人士在香港一家国际投行供职。该投行2015年与腾讯在财务事务上有合作。
SEC还寻求收回非法获利，并处以民事罚款。(完)
(编译 汪红英；审校 张明钧)
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