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中国财经 | 2016年 8月 9日 星期二 16:50 BJT

中国石化称正在研究BP退出合资企业赛科石化计划的条款

路透香港8月9日 - 中国石油化工股份有限公司(简称：中国石化)(600028.SS)(0386.HK)一位发言人周二告诉路透，该公司正在讨论英国油气巨头BP plc (BP.L)计划退出合资企业上海赛科石油化工有限责任公司(SECCO)所提出的条件。

路透稍早前报导称，BP已经聘请投资银行安排出售所持上海赛科石油化工50%的股权，出售可能带来20-30亿美元收入。

中国石化发言人称，公司尚未决定是否收购BP所持股权。(完)

(编译 刘秀红；审校 高琦)

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