中国石化称正在研究BP退出合资企业赛科石化计划的条款

2016年中国全社会用电量同比增5% 其中第二产业用电量仅增2.9%（更新版）
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透香港8月9日 - 中国石油化工股份有限公司(简称：中国石化)(600028.SS)(0386.HK)一位发言人周二告诉路透，该公司正在讨论英国油气巨头BP plc (BP.L)计划退出合资企业上海赛科石油化工有限责任公司(SECCO)所提出的条件。
路透稍早前报导称，BP已经聘请投资银行安排出售所持上海赛科石油化工50%的股权，出售可能带来20-30亿美元收入。
中国石化发言人称，公司尚未决定是否收购BP所持股权。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。
路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。