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时事要闻 | 2016年 10月 11日 星期二 08:19 BJT

英国首相发言人称进行第二次退欧公投是“不能接受的”

路透伦敦10月10日 - 英国政府周一表示，在英国议会就是否退出欧盟进行第二次投票是不能接受的，但议员可以在审查退欧进程中起到作用。

“议会当然会进行辩论，并在退欧进程启动后对其进行审查。这是绝对有必要的，也是正确的事情，”英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)的一位发言人向记者说。

“但进行第二次投票，或进行一次公投来预测英国民众的意愿不能让人接受。”(完)

(编译 汪红英；审校 李春喜)

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