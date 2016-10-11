英国首相发言人称进行第二次退欧公投是“不能接受的”

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透伦敦10月10日 - 英国政府周一表示，在英国议会就是否退出欧盟进行第二次投票是不能接受的，但议员可以在审查退欧进程中起到作用。
“议会当然会进行辩论，并在退欧进程启动后对其进行审查。这是绝对有必要的，也是正确的事情，”英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)的一位发言人向记者说。
“但进行第二次投票，或进行一次公投来预测英国民众的意愿不能让人接受。”(完)
(编译 汪红英；审校 李春喜)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。