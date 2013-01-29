中国二三线城市存土地供应过量风险--报告

路透上海1月29日 - 中国国土资源部法律中心、信息中心日前联合发布报告称,去年二三线城市供应量增长速度较快,甚至高于一线城市,个别二三线城市的存量住宅用地,折算成住房建筑面积后,有一定的供应过量风险,需要制定差别化的供地政策.

中国证券报周二援引该报告对2013年土地市场形势的预测称,土地供应总量将会保持稳中有增态势,但结构调整加速会带动基础设施用地和工业用地需求持续上升,尤其是中西部地区,未来土地需求仍然较大,同时,房地产用地市场全面反弹可能性不大.

报告认为,经历2012年底的房地产用地供应高峰后,今年一季度土地市场进入传统淡季,房价、地价不会出现大起大落.

中国今年将加强土地宏观调控,国土资源部日前强调,中国房地产用地调控政策将坚持不动摇,对大企业大地块监督将常态化,并强调普通商品住房用地供应要确保不低于过去五年年均实际供应.

统计数据显示,2012年全国住宅用地供应总量11.08万公顷,超过前五年平均水平29.3%.但在不同城市,存在一定程度分化.

而另一个来自国土部的数据显示,去年全国土地出让面积和价款"双降".2012年全国土地出让面积和合同成交价款分别为32.28万公顷和2.69万亿元人民币,同比分别减少3.3%和14.7%.

信息中心预计,2013年投机投资需求能够继续得到有效遏制,住房用地供应总量将会稳中有增,加上2012年已供大量土地开发建设速度加快,未来房屋供应量有望持续增加,长远看也有利于房地产市场的平稳运行.(完)

(发稿 张胜男; 审校 张喜良)

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