美特勤局长就特工召妓丑闻道歉

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
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路透华盛顿5月23日电（记者 Susan Cornwell/Tabassum Zakaria）---美国特勤局局长苏利文（Mark Sullivan）周三自该局特工在哥伦比亚召妓丑闻上月曝光以来首次公开露面，就下属行为不端道歉，但国会议员质疑这并非一起独立事件。
苏利文面对参议院国土安全委员会的质询，称十几名特工4月在卡塔赫纳的行为并不代表特勤局的文化。
但该委员会主席、参议员利伯曼（Joseph Lieberman）称，有记录显示，过去五年共有64例针对特工性行为不端的指控或投诉。
在美国总统奥巴马抵达哥伦比亚参加一个峰会前，十几名特勤局特工被指控涉嫌将女性带到酒店，其中一些为妓女。
苏利文称：“对这些员工的不端行为以及由此导致的困扰，我深感失望，也表示道歉。”
“过去几周，因为这起事件，我们受到严格监督，但特勤局的诚信是不容置疑的。”
事件发生後苏利文的快速反应得到多数国会议员的称赞，白宫也对他表示支持。参加本次质询的参议员也无人要求他下台。
但该委员会的资深共和党人士、参议员科林斯（Susan Collins）和其他议员表示，他们很难相信这是一起独立事件，她还就此指责苏利文。
苏利文称，少数员工的不当行为不能代表整个特勤局及其约7,000名员工。对於特勤局纵容特工在外进行此类行为的说法，他还全部予以否定。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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