证交所酝酿推出ETF基金T+0交易以提升活跃度--报载

路透上海10月16日电---据第一财经日报周二报导,中国争议多年的恢复T+0制度或许会在ETF基金(上市交易基金)率先实现.有消息称,有关部门正在研究落实ETF基金场内交易采用T+0机制,即一个交易日内可以多次买卖同一只ETF,此举的目的在於提升ETF交易的活跃度.

报导称,交易所对於实现ETF基金T+0交易的态度较为积极,为主要推动力量.消息人士称,今年上半年,交易所曾就此事徵求过各基金公司的意见,交易所也曾就此事与证监会有所沟通,或已向证监会递交了相关的申请.

该人士指出,实现T+0机制在技术上没有太大的难度,交易所当时徵求的意见主要是对市场可能产生的影响.因此,交易所提出的方案也是采用试点的方式进行,率先试点的可能是沪深300ETF等一些以蓝筹股为标的的ETF基金.

报导称,近期由於市场持续低迷,监管层认为市场的跌幅已远超经济基本面,为了提振市场,频频向交易所、券商、基金公司等各机构问策.由於T+0机制有活跃市场的功效,在ETF场内交易上推行T+0恰是交易所开出的"药方"之一.

目前,市场中成交量最大的ETF基金,如沪深300ETF、上证50ETF、上证180ETF以及中证100ETF等产品多是以蓝筹股为主要投资标的,活跃这些产品的交易,将在一定程度上促进蓝筹股的成交量.

一位熟悉ETF基金的人士指出,目前市场需要多元化交易策略.在海外,采用ETF进行场内交易有多种策略,包括套利、波段操作,以及风险对冲交易等.目前ETF的交易机制的确给这类操作带来了不便,影响了资金的运作效率.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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