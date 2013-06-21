保监会拟允许人身险公司利用再保险补充资本

路透上海6月21日 - 中国保监会近期下发征求意见稿，明确提出人身险公司可以通过使用再保险来改善偿付能力，具体包括“年度可续保、共保和修正共保”这三种形式，从而可能为中国保险公司新增一条资本补充途径。

上海证券报周五报导称，保监会正考虑增加新的资本补充工具——财务再保险。在去年有关通知的基础上，保监会正式草拟了相关管理办法，并于近日下发至保险公司。眼下融资需求更为迫切的人身险（寿险、健康险、养老险）公司将率先受益。

报导称，财务再保险这一新型融资工具的具体操作模式有：或保险公司通过办理再保险业务，从再保险公司获得一笔收入，进而增加实际资本；或保险公司将风险转移给再保险公司后，通过计提应收分保准备金，进而降低最低资本；或保险公司将风险转移给再保险公司后，通过降低长期险业务风险保额或降低短期险业务自留保费和综合赔款金额，进而降低最低资本等。通过以上一种或多种的组合来改善保险公司的偿付能力。

另外，为防止财务再保险被滥用，征求意见稿中明确表示，人身险公司使用财务再保险改善偿付能力，应建立在转移风险的基础上，且实际效果显着影响偿付能力的，才适用此管理办法。

“判断效果是否显着，应当对比办理再保险前后保险公司的偿付能力状况，如果满足以下条件之一，则认为效果显着：办理再保险后，保险公司的偿付能力从不足变为充足，或者从充足Ⅰ类变为充足Ⅱ类的；办理再保险后，保险公司的偿付能力充足率提高二十个百分点以上（含）。”征求意见稿显示。

财务再保险是原保险人把已有业务的利益或损失分给再保险人，由再保险人来承担将来保险业务收益的风险。依据合同约定，原保险人支付一定的分保费给再保险人，再保险人按照原保险人的要求向其返还扣除经营费用之后的保费和投资收益。（完）

(发稿 徐永；审校 黄凯)

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