券商创新发展和风控合规必须动态均衡--证监会副主席

路透北京5月8日 - 中国证监会副主席庄心一周三表示，证券行业创新发展必须持续不断地向前推进，但创新发展和风控合规必须动态均衡。各证券公司都要坚持以风控能力为拓展业务的边界线，确保风险可测、可控，始终把风险控制在其自身可承受的范围内。

他在出席2013年证券公司创新发展研讨会时发言称，必须牢牢维护风险监控和合规管理两项基础监管制度有效性，坚决守住两条底线：一是证券行业不出现普遍性、持续性的违法违规行为；二是证券公司的经营风险不外溢，不形成系统性、区域性风险。在此基础上，最大限度地放大证券公司的自主经营、自我管理空间。

“脱离了风险控制，创新发展一定会遭遇挫折，甚至导致灾难性后果，这是国内外金融市场上一个重要而普遍的深刻教训。”他说。

庄心一指出，中国证券公司身处新兴加转轨时期的公开市场，一旦发生风险溢出，极易形成“冲击波”迅速扩散，应对处理难度很大，造成的后果往往很严重。在整个创新过程中，风险防范、控制、应对体系都必须同步跟上。

他并强调，要建立健全试错容错机制，形成鼓励创新、宽容失败的机制与文化，而监管工作必须跟上行业创新发展的步伐，“既要防止因为监管过度而抑制行业创新发展的活力，又要避免因为监管缺位而导致行业创新风险的失控。”

业界普遍认为，相较中国资本市场前任证监会主席郭树清大刀阔斧式的改革，继任者肖钢作派更趋于低调和沉稳，对风险底线的把守，更胜过对创新进取的重视。

证监会主席助理张育军并在同一场合表示，要认真总结创新实践的经验和教训，扎实推进资产管理业务、债券业务、资产证券化业务、柜台市场试点以及组织创新与机构管理，务求取得创新实效。(完)

(发稿 张胜男; 审校 张喜良)

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