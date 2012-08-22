券商投资者保护基金缴纳比例下调--报载

根据规定,证券公司按其营业收入的0.5%-5%缴纳保护基金.AAA级证券公司的缴纳比例为0.5%,AA级为1.0%,然後依次增加,D级证券公司的缴纳比例为5.0%,缴纳的费用在证券公司的营业成本中列支.