券商投资者保护基金缴纳比例下调--报载

中国2016年末劳动年龄人口减少349万 常住人口城镇化率续升
路透北京2月28日 - 中国国家统计局周二发布2016年统计公报显示，中国2016年末16-59岁（含不满60周岁）年龄人口总数较上年末减少349万，至90,747万人，在全国总人口中占比65.6%，2015年末为66.3%。
路透上海8月22日电---继沪深交易所连续三次降低收费标准後,国内证券公司再获降费利好支持.中国证券报周三报导,中国证券投资者保护基金公司将证券公司投资者保护基金的缴纳比例下调30%-50%.初步估算,所有证券公司平均降低幅度接近四成,这将有效降低券商营业成本.
报导指出,2011年,保护基金的筹集金额为78.718亿元人民币,其中证券公司缴纳基金28.681亿元.以此简单推算,此次下调後,证券公司每年将减少基金缴纳支出约10亿元.
报导称,为支持证券公司创新发展,降低证券公司营运成本,鼓励证券公司规范经营,此次保护基金缴纳比例调整为不对称式下调:连续三年分类评价评为A级及以上的证券公司,缴纳比例降低50%;其他证券公司降低30%.
根据规定,证券公司按其营业收入的0.5%-5%缴纳保护基金.AAA级证券公司的缴纳比例为0.5%,AA级为1.0%,然後依次增加,D级证券公司的缴纳比例为5.0%,缴纳的费用在证券公司的营业成本中列支.
报导测算,中信证券(600030.SS)(6030.HK)、海通证券(600837.SS)(6837.HK)等大型券商,每家将减少缴纳3,000万元-5,000万元保护基金.(完)
--发稿 林琦 审校 黄凯
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