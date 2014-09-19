证监会取消券商IPO两审慎性要求 支持尝试资本补充新工具

民生银行理财“飞单”案系非法募集资金 目前查明涉案金额16.5亿元
路透北京4月28日 - 中国全国性股份制银行--民生银行周五发布公告称，该行北京航天桥支行案件系支行行长张颖非法募集客户资金用于个人支配，与票据业务无关；截至目前，经公司工作组逐笔与客户登记核实，涉案金额约16.5亿元人民币，初步估计涉案金额不会超过媒体所报导的数字，涉及客户约150余人。
路透北京9月19日 - 随着融资融券等资本中介业务迅速增长，中国券商业正面临资本短缺问题。中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，近日已下发通知，鼓励证券公司多渠道补充资本，并取消有关证券公司股权融资的限定规定，例如取消券商首次公开发行（IPO）时两项额外的审慎性要求。
他在每周新闻例会上表示，将鼓励证券公司通过利润留存补充资本，并支持证券公司探索发行新型资本补充工具，比如优先股、减记债、可转债等。
张晓军称，证监会要求各证券公司重视资本补充工作，通过IPO上市和增资扩股等方式融资，确保业务规模和资本实力相适应，公司总体风险状况和风险承受能力相匹配。
证监会鼓励符合条件的证券公司IPO上市，取消“较强的风险竞争力和良好的成长性”两项额外的审慎性要求，并简化有关程序，提高IPO上市监管意见书的出具效率。
证监会还适当降低入股券商5%以上股权的股东，及信托公司、有限合伙企业入股证券公司的要求，并对入股股东长期投资规模不再做出要求。
此外，为强化资本约束、防范风险，对资本实力不足、风险覆盖率低于200%或流动性风险监管指标低于120%的证券公司，要求其杠杆倍数不得超过5倍，同时将暂停受理其创新业务试点申请，以确保其业务创新发展与公司抗风险能力的动态平衡。
风险覆盖率是指净资本与风险资产储备比值，杠杆倍数是总资产与净资产的比值。据中国证券业协会2月下发的证券公司流动性风险管理指引，流动性风险管理指标包括流动性覆盖率和净稳定资金率，并要求这两指标在2015年6月底前达到100%。（完）
(发稿 李贺/林琦; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月28日 - 中国全国性股份制银行--民生银行周五发布公告称，该行北京航天桥支行案件系支行行长张颖非法募集客户资金用于个人支配，与票据业务无关；截至目前，经公司工作组逐笔与客户登记核实，涉案金额约16.5亿元人民币，初步估计涉案金额不会超过媒体所报导的数字，涉及客户约150余人。
路透上海4月28日 - 中国第二大寿险公司--中国平安周四晚公布季度财报称，一季度实现净利230.53亿元人民币，同比增长11.4%；期内公司保险、银行、资产管理等核心金融业务稳健发展，互联网金融业务则保持快速增长。
路透香港4月28日 - 亚洲最大炼油商--中国石化周四晚间公布一季度业绩，同时宣布拟分拆销售公司境外上市，以及以逾16亿美元收购英国BP所持上海赛科的股权。