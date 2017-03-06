人大官员称证券法4月有望二审 注册制等核心问题尚待达成共识

中资大行出手结汇致人民币早盘跳涨逾200点 成交大扩
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四早盘突然跳涨逾200点，最高触及6.8690元，创两个月高点；中间价仅小幅调升，与汇价仍有较大差距。交易员表示，早盘人民币跳涨主因中资大行出手结汇推涨人民币汇价，半日成交大扩逾三成。
路透上海3月6日 - 中国对证券法的修订即将进入二审，注册制、功能监管、证券定义的扩展等问题被认为是修法的核心问题。上海证券报周一引述全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示，这些核心问题二审能否达成共识，现在还无法确定。
而在上周六召开的十二届全国人大五次会议新闻发布会上，大会发言人傅莹透露，根据目前的安排，今年4月证券法修订草案应该能够再次提请全国人大常委会进行审议。
据吴晓灵介绍，一审稿加大了信息披露的力度，加大了对虚假陈述、操纵市场和关联交易等违法行为的打击力度，为多层次资本市场留下了发展的空间，同时也加强了对投资者的保护力度，增加了救济渠道，加强了监管当局的监管手段。
但他亦表示，“证券法修法的一些关键问题，比如证券定义的扩展（如集合投资计划是属于证券），以及在综合经营背景下如何实行功能监管的问题，当时就没有达成共识。”
证券法修订草案2015年4月提交给全国人大常委会进行审议，为初次审议，之后的2015年底，全国人大常委会授权国务院实行股票发行注册制改革。时至今日，初审已过近两年。
傅莹称，2015年证券市场异常波动后，暴露出一些新问题，需要总结经验教训，重新进行论证，人大常委会法工委听取了各方面的意见，也会同有关部门进行了重新研究，对证券法修订草案重新做了修改。
吴晓灵指出，在2015年股市异常波动后，对很多问题有了成功的经验，也有了更多的争议，比如说如何对待金融衍生品、如何对待股指期货等。
她补充介绍，经过近两年的研究，应该说在很多问题上取得了一些共识，起码对于一审稿中的一些内容，比如加大信息披露力度、打击造假、保护投资者、发展多层次资本市场、加大中介机构责任、增加监管手段等内容，估计应该保持下来，而且能够有所前进。
对于注册制、功能监管以及证券定义的扩展等问题，吴晓灵说，因为牵涉到金融监管体制改革等更深层次的问题，因此在二审稿能否达成共识，有所前进，现在还无法确定。（完）
(发稿 边竞；审校 曾祥进)
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四早盘突然跳涨逾200点，最高触及6.8690元，创两个月高点；中间价仅小幅调升，与汇价仍有较大差距。交易员表示，早盘人民币跳涨主因中资大行出手结汇推涨人民币汇价，半日成交大扩逾三成。
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。