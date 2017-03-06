人大官员称证券法4月有望二审 注册制等核心问题尚待达成共识

路透上海3月6日 - 中国对证券法的修订即将进入二审，注册制、功能监管、证券定义的扩展等问题被认为是修法的核心问题。上海证券报周一引述全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示，这些核心问题二审能否达成共识，现在还无法确定。

而在上周六召开的十二届全国人大五次会议新闻发布会上，大会发言人傅莹透露，根据目前的安排，今年4月证券法修订草案应该能够再次提请全国人大常委会进行审议。

据吴晓灵介绍，一审稿加大了信息披露的力度，加大了对虚假陈述、操纵市场和关联交易等违法行为的打击力度，为多层次资本市场留下了发展的空间，同时也加强了对投资者的保护力度，增加了救济渠道，加强了监管当局的监管手段。

但他亦表示，“证券法修法的一些关键问题，比如证券定义的扩展（如集合投资计划是属于证券），以及在综合经营背景下如何实行功能监管的问题，当时就没有达成共识。”

证券法修订草案2015年4月提交给全国人大常委会进行审议，为初次审议，之后的2015年底，全国人大常委会授权国务院实行股票发行注册制改革。时至今日，初审已过近两年。

傅莹称，2015年证券市场异常波动后，暴露出一些新问题，需要总结经验教训，重新进行论证，人大常委会法工委听取了各方面的意见，也会同有关部门进行了重新研究，对证券法修订草案重新做了修改。

吴晓灵指出，在2015年股市异常波动后，对很多问题有了成功的经验，也有了更多的争议，比如说如何对待金融衍生品、如何对待股指期货等。

她补充介绍，经过近两年的研究，应该说在很多问题上取得了一些共识，起码对于一审稿中的一些内容，比如加大信息披露力度、打击造假、保护投资者、发展多层次资本市场、加大中介机构责任、增加监管手段等内容，估计应该保持下来，而且能够有所前进。

对于注册制、功能监管以及证券定义的扩展等问题，吴晓灵说，因为牵涉到金融监管体制改革等更深层次的问题，因此在二审稿能否达成共识，有所前进，现在还无法确定。（完）