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中国财经 | 2016年 1月 6日 星期三 08:59 BJT

长江证券称董事长杨泽柱因个人涉嫌违纪正接受纪委调查

路透上海1月6日 - 中国中型券商--长江证券(000783.SZ)周三早间刊登公告称，昨日接获中共湖北省纪委通知，公司董事长、党委书纪杨泽柱因个人原因涉嫌违纪，正在接受组织调查。

公司强调，截止目前，公司一切经营活动正常。

长江证券周二收报11.26元，过去一个月累计下跌5.5%。（完）

(发稿 林琦; 审校 毕晓雯)

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