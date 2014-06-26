五家中小券商接入腾讯QQ证券平台 借互联网谋发展--报载

路透上海6月26日 - 面对竞争压力，中国的中小券商欲借力互联网推动业务发展。上海证券报周四报导，随着腾讯(0700.HK)企业QQ证券理财服务平台正式上线，中山证券、华龙证券、西藏同信证券、华林证券以及广州证券为首批接入平台的券商。

报导称，该平台由腾讯、技术解决方案提供商金证股份(600446.SS)合作开发，旨在打造一个基于企业QQ，集证券开户、交易、营销、客服、互动、社交传播于一体的全新金融服务平台。业内人士认为，这将为中小券商创新开辟出一条新路。

该平台具有简单便捷的好友添加、实时多媒体咨询交流以及证券开户及视频见证等功能，接受QQ用户实时咨询和业务受理。对于企业QQ提供的证券公司网上开户服务，其流程也符合相关网上开户的法规要求。

报导引述腾讯SNG事业群（社交网络事业群）副总经理谭毅表示，证券行业需要一体化的解决方案，需要一个平台和一套体系，把整个业务流程互联网化。希望把证券行业作为企业QQ早期重点发展、扶持的行业之一。

报导还指出，腾讯企业QQ证券理财服务平台未来功能还将进一步丰富，推出包括Q客服、Q开户交易、Q柜台在内的“3Q”系列功能，从而使QQ用户获得便捷、互动、优惠的在线金融理财服务。

此外，金证股份市场营销中心总经理钟超群表示，已和腾讯公司以及五家券商推出了互联网金融Q计划，以便把互联网公司和证券公司连接起来。他表示，这个业务6月份正式上线，今年12月份会陆续推出在这个平台上的交易功能，包括Q柜台的功能，希望通过Q计划让所有的券商有一个很好的平台，在线上展现。

在阿里巴巴董事局主席马云收购金融IT服务商恒生集团后，腾讯有所回应。金证股份周四公告称，已与腾讯签署合作协议，共同在互联网金融领域推出定制版营销QQ产品，分享金融IT服务市场。（完）

(发稿 边竞； 审校)

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