中国券商风控指标修订将利好大型券商--瑞银证券

路透上海8月6日 - 瑞银集团中国合资券商瑞银证券最新报告认为，证监会正启动《证券公司风险控制指标管理办法》修订并向部分证券公司下发征求稿。风控指标管理办法的修订对证券行业影响非常深远，若实施，将标志着证券行业监管放松再次加速，利好于大型券商。

瑞银证券非银行金融行业分析师潘洪文在报告中指出，目前制约券商行业盈利模式转变和创新业务发展的两大瓶颈是净资本过度严格的监管要求和融资渠道受限。相比中小券商，创新业务领先的大型券商正接近资本瓶颈。

“尽管上述修订是市场预期之中，但我们认为若实施，将是对行业重要且影响深远的政策放松，”他说。

他解释称，这将解决证券行业中期资本金约束问题，同时加速行业转型、驱动创新业务加速增长，这对于创新业务领先的大型券商尤为有利。此外，资本金释放亦打开受比例约束的权益类交易业务的空间。

国内媒体近日报导称，在征求意见稿中，证券公司的净资本/净资产监管指标拟由现行的“≥40%”调整为“≥20%”，净资本/负债拟由现行的“≥8%”调整为“≥4%”，净资产/负债拟由现行的“≥20%”调整为“≥10%”

潘洪文在报告中指出，征求稿与原规定的主要不同之处：净资本要求减半，净资本计算口径改变。其一是净资本/净资产比例下限减半，意味着资本金监管放松力度大。其二是净资本计算口径改变：以前规定长期股权投资扣减比例为100%，该比例过高不合理。扣减比例下降将释放净资本，同时引导资金更多投入创新业务，因为目前多数创新业务通过子公司经营且记为长期股权投资。

其三是净资产/负债比例降至10%，这样券商杠杆率上限由6倍提升至11倍，而目前融资渠道受限，券商杠杆率远没到6倍。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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