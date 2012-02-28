证券行业准备金支出准予在企业所得税税前扣除

路透北京2月28日电---中国财政部、国家税务总局下发通知,对涉及证券、期货交易所等证券行业准备金支出,准予在企业所得税税前扣除.

新华社周一晚间报导并引述通知内容称,证券类准备金方面,上海、深圳证券交易所依据有关规定,按证券交易所交易收取经手费的20%、会员年费的10%提取的证券交易所风险基金,在各基金净资产不超过10亿元的额度内,准予在企业所得税税前扣除.

同时,按证券登记结算公司业务收入20%提取的证券结算风险基金,在各基金净资产不超30亿元人民币额度内,准予在企业所得税税前扣除.

另外,上海、深圳证券交易所依据有关规定,在风险基金分别达到规定的上限後,按交易经手费的20%缴纳的证券投资者保护基金,准予在企业所得税税前扣除.

对於期货类准备金,通知规定,各期货交易所按照有关规定,分别按向会员收取手续费收入的20%计提的风险准备金,在风险准备金余额达到有关规定的额度内,准予在企业所得税税前扣除.

各期货交易所按其向期货公司会员收取的交易手续费的3%缴纳的期货投资者保障基金,在基金总额达到有关规定的额度内,准予在企业所得税税前扣除.

此外,从其收取的交易手续费收入减去应付期货交易所手续费後的净收入的5%提取的期货公司风险准备金,以及期货公司从其收取的交易手续费中,按照代理交易额的千万分之五至千万分之十的比例缴纳的期货投资者保障基金,在基金总额达到有关规定额度内,准予在企业所得税税前扣除.

通知要求,上述准备金如发生清算、退还,应按规定补征企业所得税.通知自2011年1月1日起至2015年12月31日止执行.(完)