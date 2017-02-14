特朗普国家安全顾问弗林辞职 因其在总统就职前与俄方接触

路透华盛顿2月13日 - 美国总统特朗普的国家安全顾问弗林(Michael Flynn)周一晚间辞职，此前有消息称他在特朗普就职之前，与俄罗斯驻美大使讨论过美国对俄制裁的问题，并就该谈话误导了副总统彭斯。

弗林辞职的几小时之前，有媒体报导称司法部几周前警告白宫，弗林由于在特朗普1月20日就职前与俄驻美大使有过接触，可能面临勒索。

弗林离职可以让特朗普的新政府冷静一下，在这24天里各种失误和内部闹剧不断，一而再再而三地分散了新政府的精力。

弗林的离职可能放缓特朗普准备改善与俄总统普京关系的步伐。

特朗普通过发言人明白拒绝公开支持弗林，声称正在研究状况并与彭斯讨论中；在这之后数小时内，弗林就提出辞呈。

弗林先前向彭斯保证，他并未与俄方讨论美国各项制裁，但根据美国官员描述拦截到的通讯内容显示，这个议题曾经出现在他与俄罗斯大使的对话中。

这类接触可能已经违法，根据罗根法(Logan Act)，民间人士禁止参与外交政策。

曾经担任白宫国家安全委员会幕僚长的退休将军Keith Kellogg，被派任为代理国家安全顾问，等待特朗普决定由谁来接下此一职位。(完)