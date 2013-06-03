中国军官在香格里拉对话展现开放姿态

中国军方代表团周末在新加坡出席第12届区域安全论坛“香格里拉对话”，全新的开放姿态令其他国家与会代表感到意外。在距中国国家主席习近平与美国总统奥巴马的非正式峰会不到一周之际，中国军方展开魅力攻势，强调合作与对话。图为中国人民解放军副总参谋长戚建国在论坛上发言。路透