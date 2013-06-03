日防卫大臣称“强大的日本”并非对亚洲的威胁

路透新加坡6月1日(记者 John O'Callaghan) - 日本防卫大臣小野寺五典(Itsunori Onodera)周六表示，日本正在加强经济和军事实力，并在国际事务中扮演负责任的角色。他试图以此消除邻国的疑虑。

小野寺五典表示，日本过去“曾造成巨大的破坏和苦难”，现在则希望通过推动合作着眼未来。

小野寺五典在新加坡举行的年度地区安全论坛“香格里拉对话”上表示：“一个强大的日本将在地区安全领域扮演负责任的角色，并一如国际社会预期发挥强有力的领导作用。”

他表示，为实现上述目标，日本在过去11年来首次增加了年度国防预算，并在过去八年来首次扩充了军事规模。日本还在重新评估国防政策，并启动了创设国家安全委员会的工作。

“正是因为上述计划，有人说日本出现右倾；更有甚者，我们有时听到的批评声音称，日本已放弃作为和平主义国家的身份，试图挑战现有国际秩序。”

小野寺五典说：“这些是完全错误的看法。我们的这些努力对国家利益十分重要，后者则是基于自由、民主和法治维护和强化国际秩序。”

当被问及日本是否计划发展核武器时，小野寺五典说：“我们完全没有考虑过此事，我们坚持无核三原则。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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