美防长：美国将继续战略重心东移

2013年6月1日，美国国防部长哈格尔在新加坡举行的年度香格里拉安全对话上发表讲话。 REUTERS/Edgar Su

路透新加坡6月1日（记者 David Alexander） - 美国国防部长哈格尔周六发表讲话时称，随着战略再平衡的推进，美军将向亚太地区部署更多空军力量、地面部队和高科技武器。哈格尔在讲话中还指责中国进行网络入侵。

哈格尔在新加坡举行的年度香格里拉安全对话上向同盟国和伙伴国保证，尽管国内预算紧张，美国仍完全有能力继续开展战略重心向亚太地区的转移。

“认为我们再平衡承诺无法维持的看法是不明智和目光短浅的，”哈格尔在准备好的演讲辞中称，并指出即使是在“极端的预算情况下”，美国的国防支出仍占全球总支出的40%。

哈格尔简单陈述了亚太地区一些最为棘手的安全问题，包括朝鲜开发核武器和导弹、中国周边海域的领土纠纷以及太空和网络领域内的破坏性行动。

哈格尔提到美国对网络入侵与中国政府和军方有关的担忧，并强调解决很多地区安全问题需要中美两国更加紧密的合作。

“与中国建立正面和有建设性的关系是……美国的亚洲再平衡的一个关键部分。尽管美国和中国存在分歧……关键是在持续而且互相尊重的对话基础上解决分歧，”哈格尔说道。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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