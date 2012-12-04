过去十年恐怖袭击案例大增--研究

路透纽约12月4日电（记者 Peter Apps）---周二发布的一项研究报告显示，2001年“911恐怖袭击事件”以来的十年中，每年恐怖袭击案例增加了逾三倍，伊拉克、巴基斯坦和阿富汗是恐怖袭击热点地区。

不过死於恐怖袭击的人数在2007年见顶，此後逐步下滑。报告发现，2011年死於恐怖袭击的人数为7,473人，较2007年减少了四分之一，死亡人数中包括袭击者。

伊拉克、巴基斯坦、阿富汗、印度和也门，依次是受恐怖主义所害最严重的五个国家。

经济与和平研究所周二发布的全球恐怖主义指数，基於“全球恐怖主义数据库”的数据，对各国遇恐怖袭击的情况作出排名，该数据库是安全研究人员常用的参考数据。

经济与和平研究所创始人基勒里（Steve Killelea）称，研究结果意味着外国势力在对某国进行军事干预前，必须三思而後行，即便是在叙利亚这样已发生大范围流血冲突的国家。他称，除非能迅速结束冲突，否则恐怖袭击可能反而会增加。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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