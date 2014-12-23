俄中与美国及其盟友空中亮剑 东西方空域摩擦升温

日本防卫省2014年6月11日 公布的当天在东海上空拍到的中国一架SU-27战机。 REUTERS/Defense Ministry of Japan/Handout via Reuters

路透纽约12月22日（记者 Peter Apps） - 从波罗的海到南中国海的上空，美国及其盟友与俄罗斯、中国进入空中对峙新时代，彼此的飞行员不断互相斗智斗勇，其规模之大达到冷战之后的高峰。

现任和以前的官员们称，这对于美国及其盟友的飞行员们来说是个重要变化，他们十多年来在阿富汗和伊拉克大多执行的是没有对抗性的飞行任务。

在空中剑拔弩张背后的原因是：俄罗斯在乌克兰危机中扮演的不光彩角色使东西方关系紧张。而中国则是随着军力增加，在与周边一些邻国的海洋争端中变得更坚持主张。而其中一些邻国是美国的盟友。

瑞典抱怨一架俄罗斯战机差点与其一架民航客机相撞，这种事故、甚至可能是冲突的风险正在增加。

中国一架战机今年8月在南中国海空域接近美国一架侦察机，而中国和日本战机飞行员在争议岛屿上空的纠缠也在增加。

“有了很大数量的升级，尤其是去年，”前美国海军飞行员、华盛顿战争研究所高级研究员克里斯托夫·哈默（Christopher Harmer）称。“目前发生的这些事件规模之大是我们在过去25年来没见过的。”

马航MH17去年7月在乌克兰政府军与亲俄分裂分子冲突的东部地区被击落，这提醒了民航飞机飞过冲突空域时所面临的危险。

北约本月早些时候称，今年北约飞机已紧急升空400余架次以拦截俄罗斯飞机，是2013年总次数的两倍。

波罗的海和北欧国家（或是北约成员国或是欧盟成员国，或两者都是）报告的俄罗斯战机活动报告次数增加了。

瑞典和丹麦召见俄罗斯大使，指责一架民航飞机与一架俄罗斯军机在瑞典南部差点相撞。

航空专家称，廉价航空公司的出现，使得途径波罗的海地区的航班数量已大量增加，至少是冷战结束时的两倍。

**民族荣誉**

曾担任美国海军飞行员的分析师哈默称，在冷战时期，东西方都注意到事故的风险性。东西方的大多数中级指挥官都有过数年执行此类飞行任务的经验。

前美国空军情报官Christian Lin-Greenburg今年9月在美国《国家利益》杂志中写道，一些中国战机的更激进的行为很可能是冲动的低阶军官擅自行为，而不是来自北京的中央指示。

“这些飞行员的鲁莽行事可能更是代表了低级军官们自发行为的风险性，”他写道。

他称，北京应引进更好的风险管理训练来培训军官们，否则就有重复2000年中美撞机事件的风险。2000年，一驾中国战斗机在拦截一架美国间谍机时发生碰撞，致使飞行员王伟牺牲，而美国的军机则迫降在中国境内。

除了波罗的海，专家们称他们担心中日在钓鱼岛上空的纠纷事件。中日两国间数百年的恩怨可能激化事态。

“有时头脑发热的年轻飞行员们相信事关民族尊严，”一名不愿透露姓名的西方官员称。（完）

编译：高良萍 发稿：王燕焜

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