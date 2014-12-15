比利时社会：根特市四名持枪者劫持一人质，目前看与恐怖主义无关

标题新闻：德银因英软退欧前景，将英镑预估从今年底降至1.06美元上调至明年最多降至1.14美元
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路透布鲁塞尔12月15日 - 比利时检方称，四名持枪者周一在比利时根特市一公寓劫持了一名人质，尚无迹象显示与恐怖主义有关。
有人发现四名持枪者周一上午进入Dampoort区一建筑，之后警方接到报警。检方一发言人称，这四人劫持了一名男性人质。
“目前来讲我们没有发现此事与恐怖主义有关，”她称。(完) (编译 王丽鑫；审校 于春红)
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全美不动产协会(NAR)周五公布，美国3月成屋销售增长4.4%，年率触及逾十年最高571万户。 接受路透访查的分析师 预估3月成屋销售增长2.5%，年率为560万户。2月成屋销售年率小幅下修至547万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)