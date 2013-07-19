英国将审查华为在该国的网络中心

勒庞和马克龙料在法国第一轮选举中均赢得24%的选票--民调
路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。
路透伦敦7月18日 - 英国政府周四称，将审查中国华为在英格兰南部一个网络安全中心的运营情况，以确保该国的电信受到保护。
英国政府称，同意议会情报委员会6月提出的建议，对华为的网络安全中心进行审查，以维持“对英国电信网络安全的信心”。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。
路透约翰内斯堡3月31日 - 非洲人国民大会(简称：非国大，ANC)副秘书长Jessie Duarte周五称，南非总统祖马(Jacob Zuma)已进行内阁改组，任命一些有能力的官员。此次改组震惊金融市场，招致党内尖锐批评。
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。