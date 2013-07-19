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时事要闻 | 2013年 7月 19日 星期五 10:28 BJT

英国将审查华为在该国的网络中心

路透伦敦7月18日 - 英国政府周四称，将审查中国华为在英格兰南部一个网络安全中心的运营情况，以确保该国的电信受到保护。

英国政府称，同意议会情报委员会6月提出的建议，对华为的网络安全中心进行审查，以维持“对英国电信网络安全的信心”。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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