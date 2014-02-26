证监会取消券商专项投资业务

路透上海2月26日 -中国证监会周二披露，取消证券公司专项投资审批等三个行政审批项目，其中证券公司专项投资审批取消是因取消该项业务，审批相应取消；而目前以专项资管为主要载体的券商资产证券化业务今后将如何开展，有待进一步明确。

证监会网站发布的通知显示，根据《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定》，证监会取消证券公司借入次级债审批、境外期货业务持证企业年度外汇风险敞口核准、证券公司专项投资审批等三个审批项目。

通知称，证监会及其派出机构不再受理当事人依据已取消行政审批项目提起的有关申请，与被取消行政审批项目有关的后续管理方式和衔接工作，证监会将专门发布通知。

上海证券报报导指出，值得注意的是，与此前市场预期证券公司专项投资业务将由审批转为备案不同，此次公告显示，证券公司专项投资业务被取消，因此取消了相应的审批。而以专项计划为主要载体的证券公司资产管理业务将如何存续，引发市场关注。

证监会去年3月发布《证券公司资产证券化业务管理规定》，标志着券商资产证券化业务经过长期试点，终于转为常规业务；按照《规定》，证券公司开展资产证券化业务须通过设立特殊目的的载体，该载体特指券商为开展资产证券化业务专门设立的专项资产管理计划或证监会认可的其他特殊目的载体。

上证报引述某券商高管表示，按照目前的业务模式，专项资管业务取消后，证券公司开展资产证券化业务将失去载体，下一步如何开展该业务，以及处于审核通道中的已申报项目该如何继续亟需明确。(完)

参看详情，请点选中国证监会网站 here

(发稿 边竞 审校 曾祥进)

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