去年券商业实现净利同比增三成 九成券商盈利--协会

路透上海1月17日 -中国证券业协会周四稍晚公布的数据，国内115家券商去年全年实现净利440.21亿元人民币，同比增长约34%；104家公司实现盈利，占证券公司总数的90.43%，较2012年提升3.59个百分点。

据证券公司未经审计财务报表统计，115家证券公司全年实现营业收入1,592.41亿元，同比增长23%。其中代理买卖证券业务净收入759.21亿元，同比增长五成，占总营收比例亦由2012年的39%提升至47.7%。

去年增长较快的业务还包括投资咨询业务、资产管理及融资融券业务，其中融资融券的利息收入达184.62亿元，同比增长2.5倍，占总营收比例已提升至一成以上。融资融券已成为券商一项重要业务，不仅提高相应利息收入，还给券商带来不菲的交易佣金收入。

因去年一年新股发行暂停，仅依赖再融资和债券发行，证券公司的证券承销与保荐业务净收入达到128.62亿元，较2012年下降近三成。在自营业务方面，券商去年实现证券投资收益（含公允价值变动）305.52亿元，较上年稍增。

据统计，截至2013年12月31日，115家证券公司总资产为2.08万亿元，净资产为7,538.55亿元，净资本为5,204.58亿元，分别比上年增长21%、8.6%和4.7%。总资产与净资产的增幅并不同步，显示去年一年券商经营加杠杆有了较大进展，相当多券商通过债务融资扩大业务。

去年底券商客户交易结算资金余额（含信用交易代理买卖证券款）5,557.42亿元，2012底为6,002.71亿元，显示客户保证金整体呈现净流出状态。不过券商受托管理资金本金总额5.20万亿元，较上年底猛增1.75倍。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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