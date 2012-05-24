社保基金新设投资组合 准备随时启动投资--报载

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京5月24日电---中国证券报周四报导称,全国社保基金近日开始拨付资金进入新设立的投资组合,准备随时启动投资.
报导援引分析人士指出,上述资金来源应是3月广东省委托社保基金投资运营的千亿元人民币养老金.
此前有媒体报导称,社保基金多家管理人接受新一轮资金委托,拟在A股市场建立新的投资组合.这些管理人正组织人手,建立重点股票池,希望能为新组合提供优秀的投资标的.
"当前市场虽然面临压力,但估值底已现,A股市盈率处於十年以来底部,下跌空间有限.养老金选择此时入市,有望取得长期稳定回报",报导援引分析人士称.
社保基金理事会理事长戴相龙此前在2012年博鳌亚洲论坛上表示,会把养老金主要配置在固定收益产品上,可能会拿一部分资金投资股票,投资股票最高比例为40%.
由此推算,该笔投资A股的资金量最高不超过400亿元.但分析人士认为,此举具有示范效应,有望撬动更多长线资金入市.
受欧元区忧虑重燃,及国内经济增长和政策前景不明影响,中国股市沪综指.SSEC周三收跌.上周,该股指累计下跌2.11%.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 乔艳红
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