社保基金新投资组合开始建仓 首批主投蓝筹股--中证报

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月16日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.11%，高于上交易日收盘的18.07%。
路透北京5月25日电---中国证券报周五报导称,社保基金已向新设立的投资组合拨付百亿元人民币资金,已经开始建仓,周期约一个月,主要投向低估值、有良好发展前景、具备长线投资价值的蓝筹股.
报导并称,新投资组合早已开始着手为这笔资金筹备股票池;而且此後,社保基金还将有百亿元新资金继续拨付给该组合.
报导援引市场人士评论称,社保基金选择此时入市,并非所谓"救市"、"托市"行为,而是基於A股已处於相对底部区域的认识所做出的投资判断.
"从当前市场运行环境看,A股部分股票价格已充分反映最悲观的经济下行预期."报导引述市场人士并称,当前"稳增长"政策已明确,经济将实现软着陆.
沪综指.SSEC周四收报2,350.97点,下跌0.53%.稍早公布的汇丰5月中国PMI初值再度回落,且收缩幅度加剧,令市场承压;而希腊可能退出欧元区担忧亦继续压制风险资产.
今年截至5月24日收盘,沪市A股累计上涨6.89%,但几个月来在经济增长放缓和宏观政策放松预期交织的背景下,大盘一直在围绕2,350点做上下100点左右的宽幅振荡.(完)
--发稿 李然; 审校 乔艳红
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涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.11%，高于上交易日收盘的18.07%。
路透上海2月16日 - 中国金融期货交易所网站周四刊登新闻稿称，今年中金所将深化依法全面从严监管，改进与加强市场一线监管方式，健全完善以期货经营机构为枢纽的监管模式，建立股指期货以成交持仓比为核心的动态监控体系，进一步提升跨市场监管协作效能。
路透北京2月16日 - 中国股市沪综指周四收升，续创逾两个月新高。分析师指出，今日大盘走势偏强，板块轮番上涨推动股指稳步上行，热点集中于上游周期品行业。但投资者对后市仍存在分歧，料大盘在目前位置附近还将进行震荡拉锯。