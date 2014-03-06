证监会官员建议放开券商外汇业务

路透上海3月6日 -全国人大代表、中国证监会机构监管部巡视员欧阳昌琼周四表示，他已向国家外汇监管部门提交建议，应允许国内证券公司从事部分外汇业务，例如外汇自营和经纪业务。

在首场证监会两会代表委员见面会上，他还对于佣金宝事件和互联网金融等市场热点分别作出回应。他说，未来证券公司经纪业务的佣金费率呈市场化趋势，监管层不宜出面统一定价；而互联网企业目前尚不能直接申请开展证券业务，但发起设立或参股控股券商并不存法律障碍。

他介绍称，从一般投行业务范围来讲，股票、债券、期货、外汇等等金融产品都是证券公司业务范围内最基本的一些产品。但是由于中国在外汇管制方面的一些政策规定，所以证券公司在外汇市场上的一些相关业务还不能够开展。他已向国家外汇管理部门提出了一个建议，请他们研究能够允许证券公司在外汇市场上从事有关外汇产品的业务，例如自营和经纪业务。

近期国金证券(600109.SS)和腾讯(0700.HK)联合推出超低的万二佣金率的佣金宝产品，引起券商业的强烈反弹。欧阳昌琼表示，券商佣金收取的底线是不得低于收取的监管费用及其交给登记结算机构的费用，目前这些规费合计约为万分之零点九。

他指出，判断该产品的合规性，首要看它是否违反了现有的证券法律法规，第二从实体来看是否侵害了投资者的合法权益；第三对行业有没有损害，是否破坏了整个行业公平竞争的市场秩序，是否存在垄断或低价倾销；第四是是否存在风险外溢，导致系统性区域性金融风险或风险隐患。

“建议监管部门或者行业协会对这个问题做实际的调查了解，然后再来做分析判断。如果在这个过程中存在违法违规行为就要依法进行处理。如果确实是一种创新，那么也应该抱着一种开放包容的心态去对待它。”他补充说。

至于新设券商问题，他指出，今年证监会要启动证券公司有关设立审批、恢复证券公司新设的工作。这就涉及放宽市场的准入条件，扩大对内对外开放，对内是对民间资本、专业人士的开放；对外就是对外开放的问题，支持符合条件的主体发起设立或者参股控股证券公司。

他强调，在现有法律法规条件下只要是符合证券公司股东资格的互联网企业，发起设立或者参股控股证券公司并没有法律障碍。但是在现阶段，互联网企业直接向证监会申请开展证券业务还不可行。

资料显示，自1998年以来，证监会没有批设新的证券公司，中国目前现有券商115家。在互联网金融发展如火如荼之时，市场人士预期一些互联网公司亦有意介入券商业务，腾讯已率先尝试与国金证券合作相关互联网金融业务。（完）

(发稿 林琦; 审校 毕晓雯)

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