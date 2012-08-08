德国警方密切关注本·拉登前保镖

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透柏林8月7日电---德国当局周二称，一名叫Sami A.的男子据信曾是本·拉登的保镖，他已在德国生活了八年，并在那里散布极端观点，德国有关方面多次试图将其驱逐出境，但均未成功，因其与一名德国公民结了婚。
德国当局称，这名男子现年36岁，在波鸿市招募年轻穆斯林进行“圣战”，在9·11事件前，他曾在阿富汗和巴基斯坦生活过。去年，本·拉登在巴基斯坦藏身处被美国军方击毙。
德国北莱茵-威斯特法伦州（North Rhine-Westphalia）宪法监管机构的一位发言人称，“我们知道Sami A.在2000年年末的时候曾在阿富汗和巴基斯坦呆过，据信他在那里当过本·拉登的保镖。”
“情报部门和安全部门自2004年以来均密切关注他，我们认为他是个危险分子，因为他在德国散布极端观点，同时还试图让年轻人变得激进，”这位发言人表示。
北莱茵-威斯特法伦州内政部一位发言人称，Sami A.没有被拘押，但自2006年以来被要求每日向波鸿警方报到。
2006年以来，德国当局曾试图将Sami A.驱逐回突尼斯，因为他被视为是国家安全的潜在威胁，但没有成功，因为他娶了一位德国太太，他们有三个孩子。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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