GPS受攻击 或酿成海上灾难及金融市场混乱

汇市一周综述：美国3月加息预期升温 英镑迈入缓慢下跌期
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路透伦敦2月22日电（记者 Michael Holden）---专家周三表示，卫星导航系统面临罪犯、恐怖分子甚至是无聊年轻人的威胁，或引发海上灾难及金融市场混乱等重大事件。
从汽车及手机所用地图到公路收费站、航空和海事导航系统以及金融交易市场，现代生活很大部分依赖于全球卫星导航定位系统（GNSS）寻找地理位置或者保持准确时间。
美国政府建立的全球定位系统（GPS）以及俄罗斯类似的格洛纳斯（Glonass）系统，建立初衷都是为军事服务，但现在任何一个拥有能接收卫星信号设备的人也均可使用。欧盟、中国以及印度也在建立各自的类似系统。
英国国家创新机构资助的信息通讯技术知识转移网络（ICT Knowledge Transfer Network）周三在伦敦主办会议，该组织一名主管Bob Cockshott称，专家们对GNSS信号如受非法干扰可能导致的灾难忧心忡忡。
这一问题在2009年曾出现过，当时美国纽瓦克机场导航系统每天都遭遇信号中断，後发现该故障是由一辆在机场附近公路行驶的卡车所致，司机在车内安装了一个廉价、低功率的信号干扰器。
Cockshott称：“我们已经从可能遭受威胁的处境，进入必须要现在处理的真正危险境地。”
信号干扰器很容易从网上买到，拥有此类物品是合法的，但使用违法。至于干扰器遍及程度如何尚不清楚，但本次伦敦会议将发布的一项研究会披露，在过去六个月，英国某一地点的检测器记录下了60起干扰事件。
Cockshott表示，犯罪分子也爱上了GPS干扰技术，在某些案件中，劫匪现行干扰GPS和手机系统信号，然後劫持载有贵重物品的车辆。
制造信号干扰器并不需要很强的专业技术。Cockshott称：“你可以想象一下，无聊的年轻人或者黑客制造出这麽一个装置，只是想看下效果。”
信号干扰能直接带来威胁，而信号欺诈能产生虚假GPS信号，改变信号接收者的时间与位置概念，则带来更大风险。
德克萨斯大学GPS技术专家Todd Humphreys称，信号欺诈器对於想通过欺骗GPS系统赚钱的人都很有吸引力，包括想在禁捕水域工作的渔民、逃避公路收费的司机以及在全球金融交易市场进行欺诈的人。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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