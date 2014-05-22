国土部：今年保障房用地已审批到位 超三成城市使用存量土地

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透北京5月22日 - 中国国土资源部发布新闻稿称，今年国务院批准城市保障性安居工程用地已经审批到位，其中三成以上城市使用存量土地。
新闻稿称，截至5月15日，共批准了69个城市申请的2,944公顷保障性安居工程新增建设用地，其余37个城市主要使用存量建设用地，保障性安居工程用地需求得到及时充分保障。
今年报国务院批准用地的106个城市中，只有69个提出了保障性安居工程新增建设用地申请，较去年减少了11个。
使用存量建设用地的城市则由去年的26个增加到37个，依靠节约集约、内涵挖潜保障保障性安居工程用地需求的力度加大。
中国住房和城乡建设部此前表示，今年全国城镇保障性安居工程计划新开工700万套以上，其中各类棚户区470万套以上；计划基本建成480万套。（完）
(发稿 李然; 审校 杨淑祯)
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