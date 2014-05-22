国土部：今年保障房用地已审批到位 超三成城市使用存量土地

路透北京5月22日 - 中国国土资源部发布新闻稿称，今年国务院批准城市保障性安居工程用地已经审批到位，其中三成以上城市使用存量土地。

新闻稿称，截至5月15日，共批准了69个城市申请的2,944公顷保障性安居工程新增建设用地，其余37个城市主要使用存量建设用地，保障性安居工程用地需求得到及时充分保障。

今年报国务院批准用地的106个城市中，只有69个提出了保障性安居工程新增建设用地申请，较去年减少了11个。

使用存量建设用地的城市则由去年的26个增加到37个，依靠节约集约、内涵挖潜保障保障性安居工程用地需求的力度加大。

中国住房和城乡建设部此前表示，今年全国城镇保障性安居工程计划新开工700万套以上，其中各类棚户区470万套以上；计划基本建成480万套。（完）

(发稿 李然; 审校 杨淑祯)

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