券商创新大会下周五召开 将聚焦私募等六大议题

路透上海5月8日 -据中国证券报周四报导，中国证券业协会日前向各大券商发出通知，将于下周五（5月16日）召开2014年证券经营机构创新发展研讨会，将就私募市场、财富管理、互联网证券、融资业务、投资咨询、风险管理六方面业务的发展创新进行研讨。

通知信息显示，此次会议旨在支持证券经营机构在有效控制风险、保护投资者合法权益和依法合规的前提下创新发展，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，提升证券经营机构核心竞争力，提高服务实体经济水平，促进国民经济转型升级。

报导还指出，今年3月，为筹备该次会议，中国证券业协会印发了《关于进一步推进证券经营机构创新发展若干意见（征求意见稿）》。意见稿提出，将确立证券经营机构业务“负面清单”，逐步实现“法无禁止即可为”。同时，改革业务牌照管理体系，放开行业准入，支持各机构对高管及业务骨干实行股权激励。

这将是历年来第三次“券商创新大会”。在2012年首届券商创新大会上，中国证监会共发布11条共36项创新举措，为业务长期固化的券商行业注入活力，之后每年的创新大会都让外界期待更多亮点。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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