扎瓦赫里证实基地组织二号人物丧生

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透开罗9月11日电---基地组织领导人扎瓦赫里(Ayman al-Zawahiri)在一个视频中证实基地组织二号人物阿布·亚哈·利比(Abu Yahya al-Libi)死亡。利比原名穆罕默德·哈桑·加伊德(Mohamed Hassan Qaid)，生前据说是基地组织各项行动的领导，并在美国此前的多场袭击中侥幸逃脱。
美国政府6月表示，利比在美军于巴基斯坦的一次无人机空袭中丧生。这也是自去年本·拉登丧生後，基地组织遭遇的一系列打击中最为沉重的一次。
扎瓦赫里在视频中称：“我向穆斯林社会和圣战斗士骄傲地宣布……利比亚雄狮穆罕默德·哈桑·加伊德殉难的消息。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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