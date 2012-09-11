扎瓦赫里证实基地组织二号人物丧生

路透开罗9月11日电---基地组织领导人扎瓦赫里(Ayman al-Zawahiri)在一个视频中证实基地组织二号人物阿布·亚哈·利比(Abu Yahya al-Libi)死亡。利比原名穆罕默德·哈桑·加伊德(Mohamed Hassan Qaid)，生前据说是基地组织各项行动的领导，并在美国此前的多场袭击中侥幸逃脱。

美国政府6月表示，利比在美军于巴基斯坦的一次无人机空袭中丧生。这也是自去年本·拉登丧生後，基地组织遭遇的一系列打击中最为沉重的一次。

扎瓦赫里在视频中称：“我向穆斯林社会和圣战斗士骄傲地宣布……利比亚雄狮穆罕默德·哈桑·加伊德殉难的消息。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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