斯诺登称生命受到“严重威胁” 无特赦不回国

2014年1月23日拍到的用户在浏览斯诺登在Twitter回答问题页面的图片。 REUTERS/Dado Ruvic

路透柏林1月26日（记者Erik Kirschbaum） - 周日，美国国家安全局(NSA)承包商前雇员斯诺登就美国可能对他进行暗杀的报道接受了德国电视台的采访。

德国电视一台（ARD）称这是斯诺登接受的首次电视采访。在采访中，斯诺登表示，他认为美国国家安全局还监控了德国总理默克尔之外的其他德国政府高官。

斯诺登说他感觉正受到“严重的生命威胁”，但还睡得着觉，因为他觉得将国安局的行动公之于众是一件正确的事。

ARD称此次采访在莫斯科的一家酒店里进行，总共六小时。采访一开始，斯诺登说：“我还活着，没有失眠，因为我认为自己做了正确的事。”该电视台播放了其中40分钟的采访。

“这些政府官员说他们想在我走出超市的时候给我脑袋里来颗子弹子弹，或者给我下毒药看着我在淋浴时死去。”

爱德华·斯诺登的法律顾问拉达克(Jesselyn Radack)周日称，斯诺登愿意与美国司法部长霍尔德（EricHolder）讨论回国事宜，但他不会在没有特赦保证的情况下回到美国。

上周霍尔德称愿意与斯诺登的法律顾问商讨斯诺登的回国事宜，拉达克称，她对此表示高兴，但还称斯诺登需要更好的保护。

“宽恕和特赦是谈判的两个先决条件，但霍尔德似乎并不愿意谈及这两项，这真令人沮丧，”拉达克在莫斯科通过卫星接受NBC“与媒体见面”(Meet the Press)节目采访时称。

“但是，我们都还未就重启谈判进行接触。” （完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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