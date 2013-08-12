一周焦点：在欧洲寻找全球经济更强劲反弹的迹象

图为位于法兰克福的欧洲央行总部门前的欧元符号雕塑。 REUTERS/Alex Grimm

* 欧元区势将走出衰退

* 数据料显示全球经济好转

* 美国仍是增长的主要推动力

* 各央行官员决意不让错误重演

路透伦敦8月11日 - 若本周出炉的数据一如预期般显示欧元区绵延已久的经济衰退已经结束，那么有关全球经济正摆脱低迷状态的看法就可能更加深入人心。

虽然欧洲仍是全球最大的贸易区，但它向其他地区输出的金融市场恐慌、银行业恐惧以及政治不确定性，在过去三年中对全球经济造成拖累。

现在欧元区出现了经济复苏的最初迹象，其中以德国、或许还有英国最为明显。

根据一项路透调查，周三出炉的数据料将显示，欧元区经济第二季成长0.2%。若预测准确，这将标志着自2011年底开始的经济衰退终于结束。

这并不会改变美国做为全球经济增长的主要引擎的地位，至少到明年都是这样。中国经济增长仍在放缓，而印度则受到本币大幅下跌的困扰。

但是，即便是最微弱的欧洲经济复苏迹象，都预示今年余下时间情况会好转。

Moody's Analytics分析师Mark Zandi称，“总的来看，全球经济今年后期和明年的情况将更为正面。”

“全球经济似在企稳，在美国经济的带动下，今年底明年初的时候增长将会加速。”

“但我也预计欧洲将有一些成长，新兴市场增长将趋于稳定。”

上周的企业调查支持了这种观点。美国和英国的公司蓬勃发展，同时亦有迹象显示中国的公司可能已渡过了年中最糟糕的阶段。

但是，以前也出现过类似的全球经济复苏迹象，最终却不幸夭折。

欧洲主要经济体在2011年初出现过改善迹象，同时欧元区主权债危机却不断恶化。

当年欧洲央行两次加息后，使得信贷收紧，尤其是在欧洲南部，从而使欧元区再度陷入衰退。

**前瞻性指引**

央行决策者决心不再重复那样的错误，英国央行和欧洲央行采用前瞻性指引的做法正说明了这一点。

英国央行周三将发布的8月会议记录将帮助外界更好地了解央行总裁卡尼的计划。他将政策与失业率门槛7%挂钩，并设定了终止该政策指引的通胀与金融稳定条件。

“与欧洲央行很像，英国央行也担心全球金融形势趋紧对英国刚刚冒头的经济复苏的影响，”美银-美林全球分析师Gustavo Reis指出。

“美联储今年可能缩减资产购买规模，欧洲的前瞻性指引旨在稳定市场预期，并缓和负面的政策溢出效应的影响。”

不过前瞻性指引也存在风险。

美联储主席贝南克6月时曾暗示，联储正考虑在今年稍晚放慢货币刺激的步伐。

此番言论引发了金融市场的剧烈反应，如同意外的事实性货币紧缩一样，政府公债收益率上升，美元在6月下半月大幅升值。

联储官员此后出言变得更为谨慎。

欧洲央行总裁德拉吉也引以为戒，没有阐述有关在“相当长的一段时间内”维持低利率的意向。

Moody's Analytics分析师Zandi表示，前瞻性指引将对巩固欧洲经济复苏至关重要。

“我认为，英国央行采取与美联储类似的失业率门槛是恰当之举，欧洲央行最终会这样做。我认为德拉吉要象英国央行总裁卡尼一样采取类似的举措有难度，但他最终会这样做，只是时间上会晚一些。”(完)

(翻译 徐文焰/张荻 审校 张涛)

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