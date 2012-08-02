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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 2日 星期四 10:12 BJT

第八次“江陈会”定於下周台北举行

海基会周三表示，第八次“江陈会谈”将於下周三(8日)及周四(9日)于台北举行，届时两岸可望签署“两岸投资保障和促进协议”与“两岸海关合作协议”。台湾官员强调，此次签署的投保协议攸关台商于大陆投资的权益保障，将包含仲裁方式、通知家属等方面。

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