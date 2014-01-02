2035年自动驾驶汽车将占全球汽车销量的9%--研究

英债投资者呼吁财政部发行更多长债和通胀保值债--DMO
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。
路透底特律12月31日 - 汽车行业咨询机构IHSAutomotive周二发布的预测显示，未来20年左右的时间里，自动驾驶汽车销量将占全球汽车总销量的9%左右。
IHS分析师EgilJuliussen指出，该研究针对自动驾驶汽车。这种汽车目前还没有上市销售，IHS预计2025年左右能够开始销售。
IHS预测2025年全球自动驾驶汽车销量为23万辆，当年的全球汽车销量预计为1.15亿辆，自动驾驶汽车销量所占比例不足1%。
Juliussen表示，到2035年，自动驾驶汽车销量将达到1,180万辆，而当年的全球汽车销量预计为1.29亿辆，自动驾驶汽车销量所占比例达9%.
大多数销售将在美国、西欧和日本等成熟汽车市场实现。
Juliussen称，自动驾驶汽车的增长将超越电动汽车，因为电动汽车一直受制于电池成本高企。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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