博客：如何发展无人驾驶汽车？

记者 Alexei Oreskovic/Ben Klayman

2012年，谷歌一支由工程师和业务人员组成的小团队，先后与数家全球顶级汽车企业接洽，就无人驾驶汽车方面的合作进行磋商。

在一次会议上，双方对这项未来技术都很感兴趣，但他们很快就清楚地意识到不会进行合作。从无人驾驶汽车的性能和推向市场所需的时间到合作范围，谷歌与汽车企业几乎在各方各面都存在分歧。

一位当时在场的人士回想起谈判情景时称，那就好像双方“都在说着不同的语言”。

谷歌向网络搜索以外的领域扩展，并在汽车市场寻求立足之地，该公司的迫切举动开始让底特律的一些汽车厂商嗅到了傲慢的气息，这些汽车厂商认为，这家来自矽谷的企业既危险又前途无量。

眼下，谷歌正在凭借自己的力量向前迈进，在没有听取汽车企业以无人驾驶功能逐步提高现有车型建议的情况下，发布了无人驾驶原型车。不过，若想让无人驾驶汽车的梦想变成现实，谷歌或许最终仍需与底特律的汽车企业合作，这一点就连谷歌自己也很清楚。由于谷歌在汽车行业没有经验可言，要想打入这个有百年历史的行业，该公司可能需要大规模投入。

“汽车企业一直紧盯着谷歌，试图了解该公司的意图和抱负，”一位熟悉汽车行业的人士称。由于事关敏感的业务关系，该人士要求匿名。

“汽车企业不确定谷歌是敌是友，但他们隐隐觉得，谷歌将要做的事，会在行业内引发巨变。”

分析人士预计，尽管无人驾驶汽车项目只是谷歌的一个副产品项目，但该公司已经在此项目上投入了数千万美元。但汽车企业却会觉得，无人驾驶汽车的任何一点小问题，都可能对他们的主要业务带来威胁，这些企业太了解汽车召回对财务状况及品牌形象的毁灭性影响。

通用汽车全球产品发展负责人Mark Reuss近期表示，谷歌会成为“非常有力的竞争威胁”。

通用汽车、梅塞德斯、沃尔沃等汽车企业多年来一直在研发自己的自动汽车技术。

但他们中的大多数在无人驾驶汽车方面倾向于渐进的方式，即渐进地引入车道居中、自动泊车辅助系统等。在确定市场有足够需求前，汽车企业对于投资这项新技术也是犹豫不决。

汽车企业的此类策略以及他们漫长的研发进程，与谷歌一举打造无人驾驶汽车的宏伟目标存在分歧。据参与2012年与汽车企业谈判的人士称，谷歌似乎对底特律的汽车企业鲜有耐心。

“谷歌方面有一定程度的傲慢，有‘我们知道我们在做什么，你们只要帮忙就好’的感觉，”另一位代表汽车企业参与与谷歌谈判的人士说。

机器人专家Sven Strohband称，谷歌与汽车企业谈判的另一个潜在关键点是谷歌开发的无人驾驶汽车地图，这也是无人驾驶汽车的关键。该地图数据由谷歌编制，十分详尽，包括路边高度、交通标志位置等信息。Strohband在2006年前曾在大众汽车工作，没有参与相关谈判。

“问题在于谁拥有这些数据，”他说。“（用户）需要频繁更新地图，汽车只能去有非常精确的地图数据的地方。”

行业专家与业内人士称，不论谷歌选择授权其技术，还是寻求以自己的规格来打造无人驾驶汽车，该公司最终都需要底特律的汽车企业。

“我对此的观点是，双方可能都彼此需要，”风投公司Khosla Ventures首席技术官Strohband称。

“谷歌就像在屋里的一只800磅的大猩猩，没人想错过，”密歇根大学计算机学助理教授Edwin Olson说，他与福特在一个自动汽车项目上有合作。“但与此同时，我认为汽车企业并不希望在（无人驾驶汽车）时代到来时由谷歌来制定规则，那样谷歌就成了（他们）唯一的选择。”（完）